Daimler : Joint-venture avec Volvo sur la pile combustible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler Truck AG et le groupe Volvo ont annoncé avoir conclu une transaction visant à former une coentreprise dédiée aux piles à combustible. Dans le cadre de ce projet, le groupe Volvo a acquis 50% de Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. pour environ 600 ME.



L'ambition est de faire faire de cette coentreprise - rebaptisée 'cellcentric GmbH & Co. KG' - un fabricant mondial de premier plan de piles à combustible, contribuant ainsi à s'orienter vers un transport climatiquement neutre et durable d'ici 2050, précise Daimler.



Daimler Truck AG et groupe Volvo estiment que les tests de camions équipés de piles à combustible devraient débuter au cours des trois prochaines années tandis que la production en série pourrait s'avérer opérationnelle à partir de la seconde moitié de la décennie.



Si le groupe Volvo et Daimler Truck AG possèdent des intérêts égaux dans la coentreprise, les deux constructeurs rappellent qu'il restent 'concurrents dans tous les autres domaines tels que la technologie des véhicules et l'intégration des piles à combustible dans les camions'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.