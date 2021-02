Daimler : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Daimler avec un objectif de cours relevé de 70 à 83 euros, au lendemain de l'officialisation du projet du constructeur de se diviser en deux entités véhicules de tourisme et poids lourds.



S'il se dit depuis longtemps un chaud partisan d'une telle opération, 'compte tenu des différentes valorisations et dynamiques du capital', le broker souligne des conditions et un calendrier annoncés meilleurs que ce qu'il avait espéré.



Jefferies relève donc ses estimations et son objectif de cours, avec un potentiel de hausse important pour réévaluer les multiples de base si, comme il le pense, Mercedes est prête à accélérer sa propre transition vers les véhicules électriques.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.