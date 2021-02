Daimler : Hamilton confirmé chez Mercedes F1 pour 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La fructueuse collaboration entre Lewis Hamilton et l'équipe Mercedes-AMG Petronas F1 se poursuivra en 2021 pour une neuvième saison consécutive, annonce Daimler aujourd'hui.



Une partie importante du nouvel accord entre le pilote et son équipe s'appuie sur leur engagement commun pour une plus grande diversité et une plus grande inclusion dans le sport automobile, avec la création d'une fondation caritative qui répondra à ces objectifs.



Le pilote britannique tentera cette saison de décrocher un 8e titre de champion du monde de la discipline, ce qui ferait de lui le pilote le plus titré de l'histoire, devant Michael Schumacher.



Lewis Hamilton a rejoint l'équipe d'usine Mercedes en 2013 avec laquelle il a remporté six de ses sept titres de champion du monde. L'équipe Mercedes s'est quant à elle arrogé les sept derniers titres constructeur.



