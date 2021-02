Daimler : Évalue l'éventuelle scission de Daimler Truck

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler prévoit d'opérer 'un changement fondamental de sa structure' afin de 'libérer le plein potentiel de ses activités'.



Le conseil de surveillance et le conseil d'administration de Daimler ont convenu aujourd'hui d'évaluer l'effet d'une scission de l'activité Trucks & Buses et d'une cotation distinctes de Daimler Truck qui aurait alors une direction indépendante et une gouvernance autonome.



L'inscription de Daimler Truck à la bourse de Francfort pourrait être achevée avant la fin de l'année 2021. En outre, Daimler a également l'intention de se renommer Mercedes-Benz le moment venu, annonce le groupe.



La structure prévue de la transaction impliquerait que Daimler transfère la majorité de Daimler Truck à ses actionnaires au prorata des participations existantes, même si Daimler devrait conserver une participation minoritaire. Ainsi, la représentation de Daimler au Conseil de surveillance de Daimler Truck sera conforme à la déconsolidation envisagée.



Tous les détails supplémentaires de la scission envisagée seront présentés aux actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire au 3e trimestre 2021, afin d'obtenir leur approbation obligatoire, annonce Daimler.



Ola Källenius, Président du Directoire de Daimler et Mercedes-Benz a réagi: 'C'est un moment historique pour Daimler. Il représente le début d'une refonte profonde de l'entreprise. Mercedes-Benz Cars & Vans et Daimler Trucks & Buses sont des entreprises différentes avec des groupes de clients, des voies technologiques et des besoins en capital spécifiques. (...) Les deux sociétés opèrent dans des secteurs qui font face à des changements technologiques et structurels majeurs. Dans ce contexte, nous pensons qu'ils seront en mesure de fonctionner le plus efficacement possible en tant qu'entités indépendantes, dotées d'une forte liquidité nette et libérées des contraintes d'une structure de conglomérat'.



