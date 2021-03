Daimler : Engage la transformation du site de Berlin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz prévoit d'investir entre 10 et 99 millions d'euros afin de transformer son usine de Berlin-Marienfelde (Allemagne) en un campus de développement, de test et de lancement d'applications logicielles pionnières.



Le comité d'entreprise et l'équipe de direction de Mercedes-Benz à Berlin sont en effet parvenus à un accord visant à assurer un avenir durable à ce site, par ailleurs le plus ancien du réseau mondial de production de groupes motopropulseurs de Mercedes-Benz.



Berlin deviendra aussi un centre de formation et de qualification pour toutes les usines Mercedes-Benz du monde entier.



Le campus de l'usine numérique Mercedes-Benz jouera un rôle clé pour assurer le déploiement rapide et transparent des produits d'application logicielle dans le réseau de production mondial de Mercedes-Benz. A terme, le site couvrira par exemple la maintenance prédictive pour la production, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle.



