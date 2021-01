Daimler : Dévoile l'EQA 250, son nouvel SUV tout électrique

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz présente la dernière-née de sa gamme 'EQ' de véhicules tout-électriques : l'EQA.



Ce nouvel SUV est en cours de construction à Rastatt (Allemagne) et à Pékin (Chine), annonce le constructeur, précisant que les batteries seront fournies par la filiale Mercedes-Benz Accumotive à Kamenz.



De son côté, l'usine de Jawor, (Pologne), se prépare à produire des systèmes de batteries pour les modèles compacts Mercedes-EQ.



Mercedes-Benz proposera toute une famille de modèles EQA, avec une puissance allant de 140 à 200 kW, ainsi qu'une version spéciale affichant une autonomie de plus de 500km.



l'EQA - ou EQA 250 de son nom commercial - sera disponible chez les concessionnaires européens à partir du printemps 2021, assure Mercedes.



