Daimler : Deux nouvelles versions de l'EQA, une 3e à venir

(CercleFinance.com) -Alors que plus de 20 000 clients ont d'ores et déjà commandé une EQA depuis le mois de février, Daimler annone deux nouvelles versions de son SUV compact tout électrique, le EQA 300 4MATIC et l'EQA 350 4MATIC, de respectivement 168 KW et 215 kW.



Selon les normes WLTP, les deux véhicules disposent d'une autonomie de 400 à 426 km pour le premier modèle, de 409 à 432 km pour le second.



'Les deux modèles, à traction intégrale, peuvent être commandés dès maintenant', annonce le constructeur qui précise aussi qu'une version, avec une autonomie 'particulièrement grande' suivra plus tard dans l'année.



