Daimler : Débute la production des batteries de la future EQS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler annonce aujourd'hui que Mercedes-Benz a commencé à produire des batteries haute-performance pour son EQS de luxe tout électrique au sein de son usine de Stuttgart-Hedelfingen, alors que la berline sera présentée en première mondiale le 15 avril 2021.



L'EQS marquera le début d'une nouvelle génération de véhicules électriques hautes performances et offrira une autonomie de plus de 700 km (basée sur WLTP), basée sur un groupe motopropulseur à haut rendement et des avancées en matière de densité d'énergie des batteries, assure Daimler.



'Le déploiement de notre initiative électrique s'accélère alors que notre but est d'atteindre la neutralité carbone. Notre prochain modèle entièrement électrique , la berline de luxe EQS, (...) est déjà dans les starting-blocks. Le démarrage de la production de ses systèmes de batteries hautes performances dans notre usine de Stuttgart-Hedelfingen est donc une étape importante ', a déclaré Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.