Daimler : Conçoit un camion pour le transport des vaccins

Daimler India Commercial Vehicles (DICV) dévoile le BharatBenz 'BSafe Express', un camion frigorifique conçu spécialement pour le transport en toute sécurité des vaccins COVID-19 en Inde.



Équipé d'une connectivité de pointe, le BSafe Express utilise des unités de réfrigération nouvellement développées qui garantissent que la température et la stabilité des vaccins sont surveillées et maintenues avec précision à toutes les étapes de la livraison, indique Daimler.



' Avec ce camion, nous pouvons livrer des vaccins en parfait état même dans les destinations les plus reculées, apportant l'espoir d'un retour à la normale à plus de 1,3 milliard de personnes', assure Satyakam Arya, directeur général de Daimler India Commercial Vehicles.





