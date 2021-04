Daimler : Bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Daimler s'adjuge près de 3% à Francfort, après la publication, à titre préliminaire, de résultats pour le premier trimestre 2021 'significativement supérieurs aux attentes du marché', selon le constructeur automobile.



Le groupe allemand, détenteur notamment de la marque Mercedes-Benz, revendique ainsi, en données ajustées, un profit opérationnel de 4,97 milliards d'euros et un free cash-flow industriel de 2,83 milliards, contre des consensus respectifs de 3,99 et 1,8 milliard.



'Une dynamique de ventes favorable chez Mercedes-Benz Cars dans toutes les régions, en particulier en Chine, a soutenu le mix produits et les prix', explique Daimler, ajoutant qu'il a aussi pu profiter de réductions de coûts fixes significatives.



