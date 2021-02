Daimler : 13% en hebdo, des analyses relèvent leurs objectifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1,5% cet après-midi et enregistre un gain d'environ 13% sur une semaine. Le conseil de surveillance et le conseil d'administration de Daimler ont convenu hier d'évaluer l'effet d'une scission de l'activité Trucks & Buses et d'une cotation distincte de Daimler Truck qui aurait alors une direction indépendante et une gouvernance autonome.



Oddo BHF relève son opinion sur Daimler de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 60 à 80 euros, après l'officialisation du projet du groupe de se diviser en deux entités et de faire entrer en Bourse la partie poids lourds dès fin 2021.



Si le titre a déjà progressé de près de 9% hier, après l'annonce de cette 'opération historique qui confirme le changement d'époque', l'analyste estime que le potentiel boursier reste encore suffisant pour justifier un relèvement d'opinion de sa part.



'La matérialisation de cet évènement, que nous voyions déjà comme positif mais incertain et plus lointain, nous conduit à utiliser des multiples plus proches de Volvo pour l'entité poids lourds mais aussi réduire la décote de conglomérat appliquée jusqu'ici', explique-t-il.



AlphaValue a relevé pour sa part sa note sur Daimler de 'vendre' à 'réduire' alors que le constructeur automobile allemand a annoncé des chiffres préliminaires meilleurs que prévu pour l'année entière.



La maison de recherche parisienne a déclaré que la performance a été une surprise, aidée par une réduction des coûts qui ne se répétera probablement pas, mais qui a également été menée par des effets positifs sur le mix et les prix.



Selon AlphaValue, ces signaux prometteurs sur le succès de la nouvelle stratégie des voitures Mercedes Benz, qui met l'accent sur le haut de gamme du marché, devrait soutenir les marges et stimuler la génération de liquidités.



Néanmoins, comme le tsunami sanitaire est encore loin d'être terminé, le cabinet de recherche indépendant préfère rester 'prudent' pour l'instant, en maintenant son objectif de 58,4 euros pour le cours de l'action.



Jefferies réitère de son côté sa recommandation 'achat' sur Daimler avec un objectif de cours relevé de 70 à 83 euros.



S'il se dit depuis longtemps un chaud partisan d'une telle opération, 'compte tenu des différentes valorisations et dynamiques du capital', le broker souligne des conditions et un calendrier annoncés meilleurs que ce qu'il avait espéré.



Jefferies relève donc ses estimations et son objectif de cours, avec un potentiel de hausse important pour réévaluer les multiples de base si, comme il le pense, Mercedes est prête à accélérer sa propre transition vers les véhicules électriques.



