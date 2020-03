CREDIT AGRICOLE : Scénario contrariant de court rebond technique

(BFM Bourse) - Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sur l'action CREDIT AGRICOLE, que les investisseurs les plus actifs pourront travailler, sur les niveaux de cours actuels.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'approche par l'analyse des gaps encadre bien la réflexion sur le devenir à très court terme des variations de l'action Crédit Agricole. Entre le gap de rupture du 24 février (breakaway), le gap de poursuite du 27 février, et le gap d'épuisement (exhaustion, à confirmer) le 09 mars, pas moins de douze bougies au corps rouge se sont enchaînées, montrant la mobilisation et la fédération d'un camp vendeur, qui, décideur d'une stratégie d'arbitrage dans un premier temps, est progressivement devenu victime de la peur et la panique. A très court terme, la double formation de deux bougies en marteau inversé sous l'ample gap de lundi, sur un pic de volumes, laisse augurer une courte réaction technique de contestation, potentiellement vive.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action CREDIT AGRICOLE à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre CREDIT AGRICOLE au cours de 7.950 € avec un objectif à 9.158 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 7.611 €.

Le conseil CREDIT AGRICOLE Positif 7.950 € Objectif : 9.158 € Potentiel : +15.19 % Stop : 7.611 € Résistance(s) : 10.000 / 12.200 Support(s) : 7.710 / 7.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

