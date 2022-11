Credit agricole : Mauvaise surprise pour Crédit Agricole, qui s'en sort moins bien cet été que BNP et Société Générale

(BFM Bourse) - La structure cotée de la banque verte a publié un recul de son bénéfice net au troisième trimestre. Ses revenus et son ratio de capital se sont avérés inférieurs aux attentes.

Si BNP Paribas et Société Générale ont ravi le marché la semaine dernière en publiant des comptes trimestriels qui cochaient toutes les bonnes cases, on ne peut en dire autant de Crédit Agricole SA.

Le véhicule coté de la banque verte a livré des résultats mitigés aux yeux des analystes au titre du troisième trimestre. "Les performances opérationnelles de ce trimestre ont été inférieures aux attentes et le ratio de capital a reculé, ce qui laisse moins de place pour des distributions supplémentaires de capital, bien que Casa ait réitéré son intention de verser 20 centimes par action comme dividende au titre de rattrapage pour l'exercice 2019", a souligné Royal Bank of Canada, dans une note.

Crédit Agricole SA a publié un bénéfice net de 1,35 milliard d’euros en léger recul sur un an de 3,6%, mais supérieur aux anticipations des analystes qui tablaient sur 1,26 milliard d’euros selon un consensus cité par Jefferies.

Le coût du risque – c’est-à-dire les sommes mises de côté par les banques pour faire face à des impayés – s’est établi à 360 millions d’euros et est resté inférieur de 35% à la prévision des analystes.

Déception sur les revenus

Mais plusieurs indicateurs clés s’avèrent, eux, moins bons qu’anticipé par les bureau d’études. Le produit net bancaire – l’équivalent pour les banques du chiffre d’affaires – sous-jacent s’est établi à 5,59 milliards d’euros, un montant inférieur de 2% aux prévisions des analystes.

Au niveau de la solvabilité, le ratio de capital CET1 (common equity tier one) non phasé s’est établi à 10,7% contre 11,1% attendu en moyenne par les analystes. Ce ratio a notamment été pénalisé par "des effets marchés défavorables, à hauteur de -36 points de base (-0,36 point de pourcentage, NDLR), pesant à la fois sur les métiers Assurance et Banque de marché", a expliqué la société.

A la Bourse de Paris l’action Crédit Agricole SA perd 4,4% à 9,28 euros vers 11h, accusant la deuxième plus forte baisse du CAC 40. "Casa continue de souffrir d’un mix de revenus moins favorable que ceux de ses concurrents dans le contexte actuel", avec notamment une exposition plus faible à la gestion des flottes automobiles, ainsi que "d’effets ciseaux négatifs", souligne Jefferies.

Renforcement de l'actionnaire de contrôle

Au niveau du groupe Crédit Agricole, qui réunit Casa ainsi que les caisses régionales du Crédit Agricole et leurs filiales, le produit net bancaire a reculé de 0,5% sur un an au troisième trimestre à 8,9 milliards d’euros tandis que le bénéfice net a baissé de 10% sur un an à 2 milliards d’euros.

En dehors des résultats financiers, l’établissement a indiqué que la SAS Rue La Boétie, l’organe de contrôle de Casa, avait l’intention d’acheter jusqu’à 1 milliard d’euros de titres supplémentaires sans dépasser le seuil de détention de 65%. La SAS possède pour l’heure 56,8% du capital de Casa.

La banque Jefferies calcule que ce montant représente environ 3,3% de la capitalisation boursière de Casa, ce qui porterait donc la participation de la SAS Rue La Boétie à 60,3%.

"L'achat d'actions par l'actionnaire majoritaire de Casa pourrait soutenir le cours mais réduit quelque peu le flottant", note de son côté Royal Bank of Canada.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse