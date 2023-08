Credit agricole : L'activité de son pôle assurances permet à Crédit Agricole de signer un trimestre record

(BFM Bourse) - La structure cotée de la banque verte a publié un bénéfice supérieur à 2 milliards d'euros entre avril et juin, très nettement supérieur aux prévisions des analystes.

Le meilleur pour la fin? Dernière banque à publier ses comptes trimestriels, Crédit Agricole a largement réussi son rendez-vous avec les investisseurs. L'action de la structure cotée de la banque coopérative progresse en tête du CAC 40, prenant 6% en matinée, entourée après avoir annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avant l’ouverture du marché parisien.

Entre avril et juin, Crédit Agricole SA a publié des comptes records, portés par les activités d'assurance et le pôle de services financiers spécialisés. Sur la période, la banque verte a ainsi enregistré un bénéfice net en forte hausse de 24,7% à 2,04 milliards d'euros, pulvérisant le consensus de place qui attendait un résultat net de 1,40 milliard d'euros sur la période.

Le produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires chez les banques, s'est établi à 6,68 milliards d'euros, en croissance de 18,8% en données publiées sur un an. Là aussi, l'établissement bancaire survole les attentes des analystes, logées à 5,9 milliards d'euros pour cet indicateur.

Au deuxième trimestre, l'activité de la banque verte a notamment été portée par un pôle "gestion de l'épargne et assurance" dynamique. Les revenus de cette division ont bondi de près de 50% tandis que son bénéfice net a flambé de 67,6% par rapport au premier semestre 2022.

Cités par Reuters, les analystes de Royal Bank of Canada, notent que Crédit Agricole SA a publié des "résultats solides, portés par des revenus plus élevés que prévu et un bon contrôle des coûts". Pour KBW, le constat est similaire, le bureau d'études appréciant les "résultats satisfaisants" dévoilés par la banque verte.

Une prise de participation majoritaire dans Degroof Petercam

En marge de l'annonce de résultats records, Crédit Agricole SA a fait part de ses ambitions pour sa filiale de banque privée Indosuez Wealth Management. La banque française a annoncé la signature d'un accord en vue d'une prise de participation majoritaire au capital de la banque belge Degroof Petercam.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé mais cette opération de croissance externe, augmenterait de 50% la taille d'Indosuez Wealth Management. La famille Cigrang conserverait 20% dans le cadre du plan d’acquisition, a déclaré le directeur général délégué de Crédit Agricole S.A Xavier Musca, cité par Reuters lors d'une présentation aux journalistes.

Aussi, la banque verte a indiqué que sa maison mère SAS Rue de La Boétie, a annoncé son intention d'acquérir "un montant maximum d'un milliard d'euros" de titres Crédit Agricole SA.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse