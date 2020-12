Credit agricole : Extension du partenariat CACEIS-Axxion

(CercleFinance.com) - CACEIS, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, annonce que la société de gestion luxembourgeoise Axxion a récemment décidé d'étendre son partenariat avec elle en transférant neuf de ses fonds à CACEIS en Allemagne.



Il s'agit de fonds d'investissement alternatifs ouverts, régis par le droit allemand, dont les actifs se composent d'actions, d'obligations, de produits dérivés et de fonds cibles. Initiée en août 2020, la migration a été réalisée en trois vagues.



CACEIS assurera les services de conservation et de dépositaire, ainsi que les services de change, d'exécution sur parts de fonds, d'exécution et de compensation des produits dérivés côtés, pour un montant total d'actifs de près d'un milliard d'euros.



