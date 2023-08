Credit agricole : Barclays ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Crédit Agricole tout en remontant son objectif de cours de 3% à 12,4 euros, dans le sillage d'une augmentation du même ordre de sa prévision de profit net sous-jacent pour 2025.



Le broker explique que cette augmentation reflète largement l'acquisition projetée de Degroof Petercam, annoncée par la banque française en marge de la publication de ses résultats de deuxième trimestre la semaine dernière.



S'il juge positivement les résultats de Crédit Agricole, Barclays affiche néanmoins une préférence pour ses pairs BNP Paribas et Société Générale, tous deux conseillés à 'surpondérer', estimant qu'ils 'offrent des perspectives de retour de capital élevé'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.