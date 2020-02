Covivio : Vers une OPA sur Godewind Immobilien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Covivio annonce sa décision de lancer une offre publique d'achat sur la totalité du capital de Godewind Immobilien, foncière cotée spécialisée dans l'immobilier de bureaux en Allemagne, à un prix de 6,40 euros par action.



Le Français a d'ores et déjà sécurisé environ 35% du capital social entièrement dilué de Godewind. Grâce à ce portefeuille de 1,2 milliard d'euros, Covivio disposera d'une taille critique sur le marché des bureaux en Allemagne, avec un patrimoine total de 2,1 milliards.



L'obtention de toutes les approbations des autorités en vigueur est prévue préalablement à l'ouverture de l'offre, qui devrait commencer d'ici fin mars. La clôture de l'offre et du processus de retrait de la cote initié par Godewind est prévue d'ici fin mai 2020.



