Covivio : S&P confirme sa notation BBB+ perspective stable

(CercleFinance.com) - Covivio fait savoir que lors de sa revue annuelle, l'agence S&P a confirmé la notation financière de Covivio à BBB+, perspective stable. 'Cette confirmation vient reconnaitre la solidité du profil opérationnel et financier de la société', estime Covivio.



S&P souligne la bonne tenue du profil opérationnel, diversifié et porté par la dynamique locative. 'Pour rappel, la croissance des loyers à périmètre constant s'est établie à +11% à fin mars 2023, le taux d'occupation s'élève à 95% et la maturité moyenne ferme des baux à 7 ans', souligne la société.



Sur le profil financier, l'agence de notation souligne la solidité du bilan, avec près de 5 années de maturité moyenne de la dette, une couverture de taux d'intérêt de 87%, pour une maturité moyenne des instruments de couverture de 6,3 ans.



S&P mentionne également des ratios de crédits bien ancrés dans les seuils d'une notation BBB+.



