Covivio : Oddo confirme son opinion après son OPA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Covivio a annoncé une offre publique d'achat sur Godewind Immobilien AG pour atteindre une taille critique dans les bureaux Allemagne. Cette foncière de bureaux allemande détient un portefeuille de 1.2 MdE de 10 actifs situés à Francfort (40% du patrimoine), Düsseldorf (28%), Hambourg (24%) et Munich (8%).



' Nous estimons que cette opération permettra à Covivio d'y atteindre une taille critique dans un marché actuellement supportif et en s'implantant dans 4 villes d'Allemagne qui figurent dans le top 10 des plus importants marchés de bureaux européens ' indique Oddo.



Suite à cette annonce, le bureau d'analyses confirme son opinion Achat et son objectif de cours de 110 E.



' Les annonces d'hier soir ainsi que celles de début janvier avec l'acquisition de 650 ME d'hôtels en Europe montrent que la société est aujourd'hui dans une très forte dynamique conformément à sa stratégie de développement / repositionnement autour des grandes métropoles européennes ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur COVIVIO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok