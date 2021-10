Covivio : Nouvel objectif d'EPRA Earnings 2021

(CercleFinance.com) - Compte tenu de l'accélération de la reprise de l'activité en hôtels au cours de l'été, Covivio annonce un objectif d'EPRA Earnings de plus de 400 millions d'euros pour l'année 2021 (supérieur à 4,2 euros par action).



Les revenus locatifs des neufs premiers mois se sont élevés à 648 millions d'euros, dont 445 millions en part du groupe, avec une performance à périmètre constant stable à fin septembre (contre -2,7% à fin juin).



La foncière explique cette nette amélioration de tendance à périmètre constant par la poursuite de la croissance en résidentiel allemand (+4,1% sur neuf mois) et le début de la reprise en hôtels en Europe (+2,2%).



