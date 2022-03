Covivio : Location de 31 hôtels en France à B&B Hotels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Covivio, à travers sa filiale Covivio Hotels, annonce la signature d'un protocole d'accord avec B&B Hotels pour la revente-location de 31 fonds de commerce d'hôtels situés en France après leur rachat auprès d'AccorInvest.



Ces 31 hôtels représentant en tout 2.565 chambres, déjà propriétés de Covivio et sous enseignes du groupe Accor (Ibis, Novotel et Mercure), étaient jusqu'à présent loués dans le cadre de baux en loyer variable à AccorInvest.



Suite à ce protocole, Covivio et B&B Hotels, partenaires depuis 2010, se sont engagés sur des nouveaux baux à loyer fixe de 12 ans fermes. Covivio bénéficiera d'une hausse substantielle du loyer et participera à un programme de travaux réalisés par B&B Hotels.



