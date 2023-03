Covivio : Invest Securities confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa note d'achat sur le titre Covivio, avec un objectif de cours inchangé de 61,7 euros.



Le bureau d'analyses revient sur les données opérationnelles 2022 'de bonne qualité', présentées par Covivio, avec une baisse de la vacance des bureaux (5,6%, -220pb), une croissance 'soutenue et prévisible des loyers des logements allemands' (+3,1% à périmètre constant) et 'la reprise explosive' des revenus hôteliers (+64,3% à périmètre constant).



Dans ce contexte, le RNR/action a progressé de +5,2% à 4,58E et la stabilité du dividende 2022 (3,75E) et son option en actions dilutive ont été confirmées, de même que la baisse du RNR attendue en 2023 (-4,7%), rapporte Invest.



'Le bon profil de dette ne fait pas, selon nous, craindre d'effondrement de la distribution. L'hypothèse d'une stabilité du dividende reste crédible en 2023 avec, à nouveau, une option de paiement en actions', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur COVIVIO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok