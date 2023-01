Covivio : Invest Securities abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre Covivio, avec un objectif de cours réduit, passant de 65 euros à 61,7 euros.



Lors de sa journée investisseurs, et dans un contexte de visibilité plus réduite, la société a adopté une approche plus prudente, avec l'annonce d'un plan de cession de 1,5 MdE sur 24 mois (8% des actifs du groupe).



'Même si l'intégralité de ces cessions d'ici fin 2024 est probable, elle n'est pour autant pas certaine au vu du faible dynamisme des marchés d'investissement immobiliers', indique le broker qui ajoute que le groupe adapte son plan d'investissement (900 ME d'ici fin 2024) notamment axé sur la centralité des actifs.



'La société s'est dite confiante quant à l'atteinte de son objectif de RNR 2022 (4,5E/action +3% vs 2021) mais les signaux envoyés en 2023 suggèrent un RNR en baisse (-3,2% selon nos estimations)', rapporte Invest.



'Le bon profil dette ne fait pas, selon nous, craindre d'effondrement de la distribution. L'hypothèse d'une stabilité devient cependant plus crédible à moyen terme', conclut l'analyste.



