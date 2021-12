Covivio : De nouveaux accords locatifs pour Silex2

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Covivio annonce la signature de nouveaux accords locatifs, totalisant près de 7.800 m2, au sein de son immeuble Silex2 à Lyon Part-Dieu, opération livrée en juillet 2021, et qui affiche aujourd'hui un taux d'occupation de près de 92%.



Ainsi, après les signatures de Solvay (10.000 m2), d'Orsys (1.110 m2) et d'Archimed (2.300 m2), le groupe a conclu de nouveaux accords locatifs avec des entreprises de premier plan, dont AXA (6.750 m2) et Microsoft France (160 m2).



Enfin, Silex2 accueillera dès mars 2022 les équipes d'une entreprise mondiale de services professionnels qui s'installeront sur une surface de près de 880 m2 dans le cadre d'un bail de neuf ans signé avec la société foncière.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.