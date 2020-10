Covivio : Baisse de 9% des revenus à neuf mois

(CercleFinance.com) - La foncière Covivio affiche des revenus de 464 millions d'euros à fin septembre 2020, contre 511 millions à fin septembre 2019, en raison de la baisse des revenus en hôtellerie (-51%) dans un climat d'incertitudes et de poursuite des restrictions.



Sur les neuf premiers mois de 2020, 97% des loyers quittancés ont été collectés dont 95% au seul troisième trimestre. En bureaux et résidentiel le taux de collecte s'élève à 98% et en hôtels, 92% des loyers quittancés à fin septembre ont été payés.



Covivio confirme son objectif d'EPRA Earnings 2020 de 380 millions d'euros, soit 4,15 euros par action, annoncé en juillet. Pour rappel, la baisse d'environ 100 millions par rapport à l'objectif communiqué en février s'explique par l'impact de la crise actuelle.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel