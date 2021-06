Covivio : Accord locatif pour l'immeuble Jean Goujon

(CercleFinance.com) - Covivio annonce la signature d'un accord locatif avec le groupe de conseil en management Roland Berger, portant sur une surface de 3.600 m2 au sein de l'immeuble de bureaux 'Jean Goujon', situé dans le 8e arrondissement de Paris.



Cette pré-commercialisation de 40% des surfaces de cet immeuble de 8.600 m2, intervient plus d'un an avant sa livraison. Situé à proximité du triangle d'or et de l'avenue Montaigne, cet immeuble acquis par Covivio en 2018 est actuellement en restructuration.



