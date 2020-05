Covivio : A vendu un immeuble à Nanterre

(CercleFinance.com) - Le groupe Covivio annonce ce jour la cession de Respiro, immeuble de 11.173 m2 situé à Nanterre, à deux SCPI gérées par Atland-Voisin et My Share Company, pour un montant de 83 millions d'euros.



'Avec cette cession, Covivio confirme son objectif de 600 ME de ventes pour l'année 2020', indique le groupe.



Situé à Nanterre, cet immeuble acquis en 2013 par Covivio a fait l'objet d'une restructuration complète afin d'accueillir en 2015 une filiale de Vinci Construction France.



