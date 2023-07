Colas : Feu vert ministériel au passage piéton Flowell

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Colas, la filiale de construction routière de Bouygues, annonce qu'elle vient d'obtenir l'homologation du passage piéton lumineux et interactif Flowell par le Ministère français des Transports, et peut donc lancer sa commercialisation.



Fruit de l'innovation de Colas et expérimenté depuis 2019 sur 18 sites, ce dispositif de marquage améliore la sécurité des usagers dans l'espace public. C'est le premier dispositif de signalisation horizontale dynamique autorisé par la réglementation en France.



Cette solution est installée et commercialisée (à partir de 25.000 euros, pose comprise) en France par Aximum, filiale de Colas. Flowell est aussi expérimenté pour d'autres usages, comme sécuriser les traversées cyclistes, guider les flux ou moduler l'espace public.



