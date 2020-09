Cogra : Hausse de moitié du résultat net annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cogra publie au titre de son exercice 2019-20 un résultat net de 1,35 million d'euros et un EBITDA de 3,17 millions, en croissances de 56% et 33% respectivement, pour un chiffre d'affaires de 24,7 millions, en hausse de 1%.



'L'activité de l'exercice a été freinée au quatrième trimestre par les effets de la crise sanitaire. Des températures particulièrement élevées ont également pesé sur les ventes du second semestre (janvier-juin)', souligne Cogra.



Le producteur de granulés de bois indique en outre que le lancement des essais de sa nouvelle usine est prévu en octobre 2020, avec un démarrage de la production en novembre et une montée en régime progressive en fonction de la demande.



