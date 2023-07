Chevron : Repli plus important que prévu du BPA trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Chevron a fait état vendredi d'un recul plus marqué que prévu de son bénéfice au deuxième trimestre, conséquence du recul des prix du pétrole et du gaz qui a pesé sur ses marges de raffinage.



Le bénéfice du groupe américain a été réduit de moitié à 5,7 milliards de dollars, ou 3,08 dollars par action, au cours du trimestre, contre 11,4 milliards de dollars, ou 5,82 dollars par action un an auparavant.



A titre de comparaison, les analystes tablaient sur un bénéfice par action de 3,13 dollars.



Affecté par le repli des cours de l'énergie, son chiffre d'affaires trimestriel s'est replié à 47,2 milliards de dollars, contre 65,4 milliards de dollars un an plus tôt.



Là aussi, le consensus anticipait mieux, avec une prévision moyenne établie à 48,2 milliards de dollars.



Le titre Chevron perdait 0,6% en cotations électroniques suite à ces chiffres.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.