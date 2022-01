Cellectis : La FDA américaine lève la suspension d'un essai clinique du partenaire de Cellectis, Allogene

L'anomalie génétique intervenue chez un patient traité pour un lymphome très avancé, en rechute après le traitement standard, n'a pas été détectée dans le traitement ALLO-501A développé par Cellectis, ni chez aucun autre des volontaires. Les études vont pouvoir reprendre.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cellectis déclare aujourd'hui que son partenaire sous licence, Allogene Therapeutics a annoncé la levée de l'avis de suspension par la Food and Drug Administration (FDA) américaine de ses essais cliniques.



Le 7 octobre 2021, la FDA avait suspendu les cinq essais cliniques d'Allogene à la suite du signalement d'une anomalie chromosomique détectée dans les cellules CAR+ T ALLO-501A d'un seul patient inclut dans l'essai clinique ALPHA2 promu par Allogene.



Allogene a annoncé aujourd'hui que les investigations ont établi que l'anomalie chromosomique n'était pas liée à la technologie d'édition du génome TALEN® ou au processus de fabrication d'Allogene, et n'avait aucune signification clinique.



' L'anomalie n'a été détectée dans aucun produit AlloCAR T TM fabriqué, ni chez aucun autre patient traité avec le même lot d'ALLO-501A ' indique le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.