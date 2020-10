Caterpillar inc : Un courtier à l'achat, le titre en progression

(CercleFinance.com) - Le titre Caterpillar gagne plus de 3%, la plus grande hausse de l'indice Dow Jones, grâce aux commentaires positifs des courtiers du Credit Suisse, et près de 9% à la bourse de Paris.



Crédit Suisse se dit encouragé par la forte demande depuis le début de la crise du Covid mais estime que 'pour certains produits, les stocks sur site sont trop faibles '.



Toutefois, 'nous prévoyons une rentabilité sous-jacente solide pour Caterpillar au troisième et quatrième trimestre et la visibilité semble assez bonne ', évalue le broker.



Credit Suisse maintient ainsi sa cote de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours de 179 dollars.





