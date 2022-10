Caterpillar inc : Le titre recule, plombé par une note d'UBS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Caterpillar accuse lundi l'un des plus forts replis de l'indice Dow Jones, pénalisé par un abaissement du conseil d'UBS qui évoque un profil risque/rendement bien équilibré aux niveaux actuels.



Vers 11h30 (heure de New York), l'action du géant américain des engins de chantier recule de 1,1%, alors que le Dow cède au même moment autour de 0,2%.



Les analystes de la banque suisse ont abaissé ce matin leur conseil sur Caterpillar à 'neutre' contre 'achat' auparavant, tout en remontant leur objectif de cours de 225 à 230 dollars.



'Notre théorie basée sur une inflexion positive au niveau des marges s'est bel et bien matérialisée et nous continuons d'envisager une trajectoire favorable pour les marges comme pour les résultats à partir de maintenant', expliquent-ils dans une note.



'Malgré cela, avec des multiples ayant tendance à se tasser avec la remontée des taux d'intérêt, la valorisation actuelle présente une dynamique risque/rendement plus équilibrée selon nous', ajoutent-ils.



UBS rappelle que le groupe américain a amélioré sa marge de 2,8 points au troisième trimestre, sur la base d'une croissance de 11% de ses volumes, une dynamique qui devrait encore se poursuivre au quatrième trimestre.



Les analystes d'UBS estiment que le récent rebond du titre a par ailleurs entamé le potentiel haussier de l'action.



