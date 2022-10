Caterpillar inc : Hausse de 21% du chiffre d'affaires trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Caterpillar publie un BPA ajusté de 3,95 ollars au titre du 3e trimestre 2022, comparativement à 2,66 dollars sur la même période en 2021, avec une marge d'exploitation en nette hausse passant de 13,4% à 16,2% en l'espace de douze mois.



Le géant des équipements de chantier a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 15 milliards de dollars, soit une hausse de 21% en comparaison annuelle, principalement attribuable à des prix favorables et à l'augmentation du volume des ventes.



'Notre équipe reste concentrée sur le service à nos clients alors que nous avons continué à voir une demande saine sur la plupart de nos marchés finaux au cours du troisième trimestre', a réagi Jim Umpleby, le directeur général qui salue par ailleurs 'la croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et le bénéfice par action ajusté record'.





