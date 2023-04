Caterpillar inc : Enregistre un BPA record au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce que ses ventes ont atteint 15,9 milliards de dollars au 1er trimestre, en hausse de 17% par rapport au 1er trimestre 2022, une hausse due à l'action combinée de la hausse des prix et de volumes de ventes plus importants.



Le bénéfice par action ajusté au premier trimestre ressort à 4,91 $, contre 2,88 $ douze mois plus tôt, soit une hausse de 70%.



Au cours du premier trimestre les flux de trésorerie d'exploitation de l'entreprise étaient de 1,6 milliard de dollars et la société a terminé le premier trimestre avec 6,8 milliards de dollars de trésorerie d'entreprise.



Au cours du trimestre, la société a versé des dividendes de 0,6 milliard de dollars et a racheté 0,4 milliard de dollars d'actions ordinaires Caterpillar.



'Nous avons atteint une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires ainsi qu'un BPA record tout en générant un solide flux de trésorerie', résume Jim Umpleby, le directeur général.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CATERPILLAR INC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok