Caterpillar inc : Dans la franchise picks list de Jefferies

(CercleFinance.com) - Jefferies intègre Caterpillar à sa liste de valeurs favorites 'franchise picks list', tout en réaffirmant son conseil 'achat' et son objectif de cours de 285 dollars, et ce malgré le parcours récent du titre du géant des équipements de chantiers et de mines.



Le broker voit du potentiel de hausse pour les estimations, 'tirées à la fois par les cycles minier et énergétique, les faibles stocks d'équipements, les flottes vieillissantes et un important coup de pouce sur les infrastructures dans les années à venir'.



'À court terme, les marges devraient bénéficier d'un rapport prix/coût et d'une productivité positifs, à mesure que les chaînes d'approvisionnement se normalisent', poursuit Jefferies dans le résumé de sa note de recherche.



