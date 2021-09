Caterpillar inc : Acquisition de CarbonPoint Solutions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce l'acquisition d'Enhanced Energy Group, opérant sous le nom de 'CarbonPoint Solutions', une société américaine qui fournit des technologies permettant de concentrer et de capturer le CO2 pour son utilisation ou sa séquestration.



Ses systèmes utilisant les procédés brevetés peuvent être appliqués aux moteurs et aux turbines sur les sites pétroliers et gaziers, les installations industrielles et de distribution électrique, ainsi que les sites de valorisation énergétique des déchets.



'Leur combinaison avec nos solutions nous permet de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre tout en aidant nos clients à atteindre leurs objectifs liés au climat', a déclaré Rod Shurman, vice-président de la division Oil & Gas and Marine de Caterpillar.



