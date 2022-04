Caterpillar inc : 13,6 milliards de dollars de revenus

(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé des ventes et des revenus de 13,6 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une augmentation de 14 % par rapport aux 11,9 milliards de dollars du premier trimestre 2021.



Cette augmentation est principalement due à une hausse du volume des ventes, stimulée par une plus forte demande d'équipements et de services, par l'impact des variations des stocks des concessionnaires, ainsi qu'à une réalisation favorable des prix. Les concessionnaires ont davantage augmenté leurs stocks au cours du premier trimestre de 2022 qu'à la même période l'an passé.



La marge bénéficiaire d'exploitation était de 13,7 % au premier trimestre 2022, contre 15,3 % au premier trimestre 2021.



Le bénéfice par action du premier trimestre 2022 était de 2,86 $, contre 2,77 $ au premier trimestre 2021. Le bénéfice ajusté par action au premier trimestre 2022 était de 2,88 $, contre un bénéfice ajusté par action de 2,87 $ l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action pour les deux trimestres excluait les coûts de restructuration.



Pour le premier trimestre, le flux de trésorerie d'exploitation de l'entreprise était de 0,3 milliard de dollars et la société a terminé avec 6,5 milliards de dollars de trésorerie d'entreprise. La société a versé environ 1,3 milliard de dollars de rémunération incitative à court terme au cours du trimestre, qui a été réintégrée en 2021. La société a racheté pour 0,8 milliard de dollars d'actions ordinaires Caterpillar et a versé des dividendes de 0,6 milliard de dollars durant cette période.



'Je suis fier de la performance de notre équipe mondiale qui a atteint une croissance à deux chiffres des ventes malgré les défis continus de la chaîne d'approvisionnement. Nous restons concentrés sur le soutien de nos clients et sur l'exécution de notre stratégie de croissance rentable à long terme ', déclare Jim Umpleby, directeur général.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

