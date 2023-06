Casino guichard : Report de charges, vente du solde d'Assai…Casino fait tout pour dégager du cash

(BFM Bourse) - Le groupe de distribution a annoncé jeudi qu'il allait vendre le solde de sa participation dans le groupe de distribution brésilien Assai. La veille, l'entreprise avait annoncé diverses mesures pour protéger sa trésorerie.

Alors que l'avenir de Casino dépend désormais en grande partie des juges et de ses créanciers, le groupe multiplie les mesures pour préserver tant que possible sa trésorerie et/ou dégager du cash.

Le groupe de distribution a ainsi annoncé ce jeudi qu'il avait enclenché le processus pour vendre le solde de sa participation dans le brésilien Assai, soit 157,58 millions d'actions représentant 11,7% du capital.

"Cette cession sera réalisée par la constitution d’un livre d’ordres accéléré exécuté par la Bourse de São Paulo, conformément aux règles en vigueur sur cette place de marché. Casino communiquera sur le résultat de ce placement", a indiqué la société.

Au cours actuel "cela représente environ 400 millions d'euros", souligne un analyste parisien qui rappelle néanmoins que ces ventes de blocs d'actions se font généralement au prix d'une décote souvent importante.

L'Etat sollicité

Cette cession survient au lendemain d'annonces de mesures prises pour protéger la trésorerie du groupe.

Casino a ainsi indiqué avoir demandé et obtenu un report de charges fiscales et sociales d'un montant de 300 millions d'euros qui seront payées une fois la restructuration financière réalisée.

Les conciliateurs – Casino est en effet en procédure de conciliation depuis fin mai – vont par ailleurs solliciter dans les prochains jours de la part de l’ensemble des créanciers financiers de Casino et de ses filiales "la suspension, pendant la durée de la période de conciliation (soit jusqu’au 25 octobre 2023 au plus tard), du paiement des intérêts (et autres commissions) dus par les sociétés en conciliation (soit environ 130 millions d’euros), ainsi que des échéances en principal qui sont dues au cours de cette période par les sociétés en conciliation (soit environ 70 millions d’euros)", a expliqué la société.

Casino compte aboutir à un accord de principe avec ses créanciers sur la restructuration de sa dette d'ici à la fin juillet.

Rappelons que le groupe fait l'objet de deux propositions d'environ 1,1 milliard d'euros, l'une de la part de l'homme d'affaires Daniel Kretinsky et l'autre de du trio d'entrepreneurs Niel-Pigasse- Zouari.

A la Bourse de Paris, l'action Casino perd 4,3% peu avant 10h. "Les mesures (les reports de charges fiscaux et sociaux et de paiements aux créanciers) n'envoient pas un bon signal et montrent que Casino brûle probablement beaucoup de cash, jusqu'à avoir besoin de demander un coup de main à l'Etat", indique l'analyste parisien, précédemment cité.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse