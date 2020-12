Casino guichard : Émission obligataire et rachat d'obligations

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de l'opération de renforcement de sa structure financière, le groupe Casino lance aujourd'hui une émission obligataire non sécurisée de maturité janvier 2026 (montant cible de 300 millions d'euros) ainsi qu'une offre de rachat portant sur les obligations non sécurisées de maturités 2021 à 2025 (montant maximum de 1,2 milliard d'euros).



Les nouvelles obligations incluront les mêmes restrictions de dividendes que les financements levés en novembre 2019, indique Casino. Ainsi, le versement de dividendes ne sera libre qu'à condition que le ratio de levier soit inférieur à 3,5x post-paiement.



Par ailleurs, le groupe précise que l'offre de rachat, d'un montant maximum de 1,2 milliard d'euros portera sur les obligations Casino non sécurisées de maturités 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.



Les fonds levés et éventuellement non utilisés à l'issue de l'offre de rachat seront versés sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette en vue d'opérations ultérieures, conclut Casino.





