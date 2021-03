Carrefour : Le distributeur se renforce au Brésil et surnage dans un marché parisien encore en baisse

(BFM Bourse) - Présent au Brésil depuis 1975, Carrefour s'apprête à y devenir le n°1 incontesté du marché après la conclusion d'un accord en vue de l'acquisition des 387 magasins de Grupo BIG, le troisième acteur local de la distribution alimentaire. En Bourse de Paris, le titre résiste au marasme .

S'il a renoncé à ses ambitions au Chili (retrait en 2003) et en Colombie (2012), le distributeur tricolore accélère sur ses deux derniers marchés sud-américains que sont l'Argentine (où il revendique une place de n°1) et le Brésil, où le groupe vient d'annoncer avoir conclu un accord avec Advent International et Walmart en vue de l'acquisition de Grupo BIG pour 1,07 milliard d'euros. À la Bourse de Paris, le titre Carrefour grappille 2,6% à 15,14 euros en réaction à cette annonce peu avant 12h, au plus haut depuis mi-janvier dernier, au sein d'un CAC dans le rouge (-0,3%) pour la 4e séance consécutive.

La réussite de cette opération ferait de Carrefour un "leader incontesté du marché brésilien", commente Jefferies, qui ajoute que celle-ci offrirait par ailleurs "un nouveau relais de croissance pour les bénéfices du groupe".

Le communiqué publié ce mercredi avant Bourse par le distributeur tricolore précise que la transaction envisagée "sera réalisée à 70% en numéraire et à 30% via des actions Carrefour Brésil nouvellement émises". "À l'issue de la transaction, le Groupe Carrefour détiendra environ 67,7% de Carrefour Brésil (contre 71,6% aujourd'hui), Península Participações 7,2% et Advent International et Walmart conjointement 5,6%, via des filiales" est-il ajouté.

"Notre groupe est à l’offensive" affirme le PDG de Carrefour Alexandre Bompard, pour qui l'acquisition du groupe BIG constitue "un mouvement de transformation majeur pour Carrefour Brésil". "Dans ce pays continent aux perspectives de développement immenses, nous avons accentué depuis 3 ans notre leadership sur le marché de la distribution alimentaire, et BIG vient encore le renforcer par des formats et des emplacements très complémentaires" poursuit le dirigeant. L'homme fort du groupe depuis juillet 2017 met également en avant "les importantes synergies générées par cette transaction (...), levier de création de valeur supplémentaire" et souligne que celle-ci "s'insère parfaitement dans l'écosystème de Carrefour Brésil et dans la stratégie de croissance externe" du groupe.

Avant cette acquisition, Carrefour Brésil compte déjà "environ 500 magasins (486, NDLR) employant plus de 70.000 personnes" à travers le pays, ce qui en fait déjà "le plus grand détaillant alimentaire" peut-on lire sur le site de Grupo Carrefour. À travers ses marques (Carrefour Hiper, Carrefour Bairro, Carrefour Market, Carrefour Express, Carrefour Drogaria, Carrefour Posto, Atacadão et Supeco), le distributeur tricolore est présent sur toute la gamme de magasins, de l'hypermarché (100 enseignes) au "cash & carry" (vente en gros, avec près de 200 enseignes). S'il revendique déjà la place de n°1 dans le pays, le rachat de BIG -qui exploite "un réseau multiformat" de 387 magasins- acte bel et bien un changement de dimension.

Le nouvel ensemble pourrait de fait réaliser un chiffre d'affaires de 100 milliards de réaux brésiliens, soit environ 15,3 milliards d'euros sur la base des résultats annuels des deux groupes en 2020 (11,5 milliards d'euros pour Carrefour Brésil et 3,8 milliards d'euros pour Grupo BIG en 2020). L'Ebitda ajusté cumulé des deux distributeurs est par ailleurs ressorti juste-en deçà du milliard d'euros sur l'exercice écoulé, 86% de celui-ci étant imputable au distributeur français.

Ce dernier juge le potentiel de synergies "significatif" dès la première année et ajoute qu'il se renforcera progressivement "pour atteindre une contribution nette à l'Ebitda d'environ 260 millions d'euros additionnels en base annuelle, 3 ans après la réalisation effective de la transaction". Ces synergies comprennent notamment "les gains liés à une hausse de la densité commerciale et à l’alignement des marges" ainsi que "l’optimisation des coûts centraux et des coûts indirects" qui entraîneront "une meilleure efficacité logistique".

Carrefour Brésil estime que cette opération lui permettra de se développer dans ses formats traditionnels, notamment le "cash & carry (enseigne Maxxi) et l’hypermarché (enseignes BIG et BIG Bompreço), et d'étendre sa présence dans des formats dans lesquels il a une présence plus limitée, en particulier les supermarchés, avec les enseignes Bompreço et Nacional. Elle lui donne également accès à un nouveau segment de marché avec le format Sam's Club, via un accord de licence avec Walmart. "Ce modèle commercial premium, unique et très rentable, repose sur un système d'adhésion, avec plus de 2 millions de membres" précise le communiqué. Les deux groupes offrent enfin une forte complémentarité géographique qui permettra à Carrefour Brésil de renforcer sa présence "dans des régions où il a une pénétration limitée, telles que le nord-est et le sud du pays".

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse