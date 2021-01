Carrefour : Le détaillant québécois Couche-Tard précise sa proposition sur Carrefour, à 20 euros par action

(BFM Bourse) - À la suite de l'annonce de discussions préliminaires entre Alimentation Couche-Tard et Carrefour en vue d'un rapprochement amical, le géant québécois du commerce de proximité indique avoir récemment soumis une lettre d'intention valorisant le groupe français à plus de 16 milliards d'euros.

Alimentation Couche-Tard inc. précise ses intentions. Le groupe originaire de Laval, au Québec, a confirmé mercredi en séance avoir récemment soumis à Carrefour une lettre d'intention non-engageante en vue d'un rapprochement amical sur la base d'un prix de 20 euros par action Carrefour, coupon attaché (ce qui signifie que le prix serait ajusté si la cible versait entretemps un dividende). "Les termes de la transaction sont toujours en cours de discussions et demeurent soumis à une vérification diligente, mais la rémunération proposée devrait en grande majorité être en numéraire", précise Couche-Tard. Le prix évoqué valorise la totalité du capital de Carrefour 16,3 milliards d'euros.

Selon la formule consacrée, l'initiateur de la proposition rappelle qu'il n'y a aucune certitude à ce stade que ces discussions déboucheront sur un accord ou une opération. "Dans le cadre de sa revue d'opérations stratégiques, Couche-Tard continuera de se focaliser sur la création de valeur pour ses parties prenantes".

Dans la nuit de mardi à mercredi, le groupe nord-américain avait créé la surprise en faisant état de discussions préliminaires en vue d'un potentiel rapprochement amical avec le français. Une opération qui permettrait au groupe originaire de Laval (majoritairement présent en Amérique du Nord mais qui dispose aussi d'implantations en Pologne, Irlande, Scandinavie et Pays Baltes) de compléter son assise mondiale en vue de son objectif de doubler de taille d'ici 2023. De son côté, Carrefour est présent en Europe (Belgique, Espagne, Italie, Pologne et Roumanie, en plus de son marché domestique) ainsi qu'en Amérique latine et à Taïwan, avec par ailleurs un réseau de franchisés en Afrique et au Moyen-Orient.

Très bien géré (depuis son introduction en 1986, le groupe n'a jamais manqué de dégager un bénéfice annuel) et peu endetté, le québécois estime disposer d'une capacité d'endettement supplémentaire équivalent à environ 10 milliards de dollars (américains), en vue de poursuivre ses acquisitions. Sa propre capitalisation, préalablement à l'annonce du projet, avoisinait 30 milliards d'euros.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse