Carrefour : Invest Securities relève son opinion

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève son opinion sur Ingenico de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 120 à 131 euros, dans une note analysant les impacts de la crise sanitaire sur le secteur des paiements.



'Si nous révisons assez sensiblement (-12% à -27%) ses BNA 2020 pour les trois valeurs, nous estimons que le paiement pourrait être un des bénéficiaires à moyen et long de la crise actuelle, qui accélère l'adoption des moyens de paiement électroniques', juge l'analyste.



Dans ce contexte, il réitère son opinion 'achat' sur Wirecard et relève son opinion à 'achat' sur Ingenico et Worldline, estimant que les deux 'titres n'intègrent que partiellement la création de valeur de la fusion dont le succès ne fait plus guère de doutes'.



