Carrefour : Vers le traçage des produits, avec IBM Food Trust

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Majid Al Futtaim, propriétaire et exploitant de la franchise Carrefour dans les régions Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, annonce avoir rejoint IBM Food Trust, un écosystème mondial de l'industrie alimentaire basé sur la blockchain et fonctionnant sur IBM Cloud.



Carrefour deviendra ainsi le premier distributeur de la région à offrir à ses clients un nouveau niveau d'information de transparence sur la provenance de leurs aliments.



L'initiative débutera avec deux catégories de produits, la marque en propre de Carrefour de poulet frais et de micro-pousses récoltées dans des fermes hydroponiques sélectionnées en magasin, avant de s'étendre à d'autres lignes de produits.



En scannant le QR Code des produits concernés, les clients auront un accès immédiat aux données de la chaîne de fabrication et d'approvisionnement, de la ferme au rayon du magasin.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.