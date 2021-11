Carrefour : Vers la digitalisation des catalogues papier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après avoir testé la suppression de ses catalogues papier dans ses hypermarchés et magasins Carrefour Market dans plusieurs villes de France, Carrefour annonce aujourd'hui stopper la distribution non-adressée de ses catalogues à Paris et à Lyon à compter du 17 janvier 2022 afin de lutter contre le gaspillage de papier.



Les deux mois de délai doivent permettre aux clients de sa manifester auprès de l'enseigne pour indiquer s'ils souhaitent recevoir leur catalogue par courriel, SMS ou Whatsapp.



Si certains clients souhaitent toujours recevoir le catalogue papier, il leur sera possible de l'indiquer et l'enseigne le leur adressera alors par voie postale.



L'opération concerne l'ensemble des magasins hypermarchés Carrefour et supermarchés Carrefour Market de Paris et Lyon, soit 35 magasins, représentant un potentiel d'économie de près de 1000 tonnes de papier sur une année.





