Carrefour : Va lancer une marketplace alimentaire

(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce ce lundi le lancement d'une marketplace alimentaire afin de 'répondre aux nouvelles attentes de ses consommateurs e-commerce' et de réunir 'en une seule et même plateforme une offre alimentaire de qualité'.



'Disponible sur le site Carrefour.fr, la marketplace proposera, d'ici fin 2020, plus d'une centaine de marchands et jusqu'à 100.000 références qui complètent l'offre de produits du quotidien. Grâce à cette place de marché en ligne, Carrefour favorise ainsi l'accès à une offre complémentaire tout en permettant à des vendeurs partenaires de proposer leur catalogue sur son site', indique le groupe.





