Carrefour : Une nouvelle plateforme de données clients

(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle plateforme de données destinée à aider ses partenaires industriels à mieux connaître les attentes de ses clients.



Le projet 'Carrefour Links' doit permettre aux entreprises partenaires de mesurer leurs campagnes marketing 'de bout en bout', c'est-à-dire de la publicité à la transaction en magasin.



L'objectif, selon Carrefour, est de trouver de nouveaux clients et prospects pour une marque, de rendre l'expérience en ligne plus fluide, de développer une relation durable avec les clients et d'offrir une vue à 360 degrés de son parcours d'achat.



Le distributeur a prévu pour cela d'intégrer les technologies de Criteo (publicité), Google (cloud) et LiveRamp (connectivité des données).



Ce projet vient parachever la transformation digitale de Carrefour entamé il y a trois ans, alors que son offre d'e-commerce était éclatée entre plusieurs sites internet différents, tandis que les données client étaient hébergées sur des serveurs aux capacités limitées, ce qui contraignait les possibilités d'analyse en temps réel.



