Carrefour : Une campagne pour promouvoir l'alliance Uber Eats

(CercleFinance.com) - Six mois après la signature de son alliance avec Uber Eats, Carrefour a dévoilé mardi une campagne destinée à promouvoir leur service de livraison en commun, en vue d'un éventuel renforcement des mesures de restriction à la circulation en France.



Conçue par l'agence Buzzman, la nouvelle campagne digitale, intitulée 'Comptez sur Carrefour et Uber Eats', met en scène des moments du quotidien de Français devant s'adapter aux mesures sanitaires.



Carrefour et Uber Eats proposent depuis avril 2020 l'approvisionnement en produits du quotidien, livrés à domicile, en moins de 30 minutes, dans plus de 100 agglomérations, soit une couverture d'environ 30% de la population française.



Disponible à partir de l'application Uber Eats, le service propose près de 1000 références dans des rayons allant des fruits et légumes aux boissons, en passant par les produits d'épicerie, les produits d'entretien et les produits d'hygiène.



