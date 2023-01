Carrefour : UBS s'attend à un CA 'solide' pour 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 17,5 E.



' Les résultats de CA pour l'exercice 22e devraient être solides et conformes aux attentes. Alors que la marge de FR devrait être stable, les marges de l'UE seront probablement au centre des préoccupations.



' Sur la base des bonnes performances opérationnelles enregistrées au troisième trimestre et de la poursuite des tendances observées récemment pour la fin de l'année, le Groupe anticipe désormais une génération de de cash-flow libre net nettement supérieure à 1 MdE en 2022 ' avait indiqué la direction de Carrefour fin octobre.



Le groupe a également fixé l'objectif d'un cash-flow libre net supérieur à 1,7 milliard à horizon 2026.



