Carrefour : UBS reste à l'achat après les trimestriels

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 21 E après l'annonce des chiffres de ventes du 1er trimestre 2022.



' Le groupe a publié un chiffre d'affaires pour le premier trimestre de l'année 2022 de 20,26 milliards d'euros, contre des prévisions de 19,60 milliards d'euros, et une marge brute consolidée de +3,4% ' souligne le bureau d'analyses.



' Le chiffre d'affaires consolidé, hors essence, est de 0,0 %, contre 0,02 % en termes réels. Le chiffre d'affaires des hypers, hors essence, est de -1,1% contre -1,2% (UBSe : -1.0%) ' rajoute UBS.



